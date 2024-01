Heimsieg in Igls: Rodlerin Madeleine Egle rast zu EM-Gold

Kunstbahnrodlerin Madeleine Egle ist weiter in der Erfolgsspur. Auf der Hausbahn in Innsbruck-Igls raste die 25-jährige Tirolerin am Samstag zum EM-Titel. Egle war in beiden Läufen die Schnellste und verwies die Deutsche Julia Taubitz knapp auf den zweiten Platz. Der Vorsprung war mit zwei Hundertstelsekunden aber minimal.