Heim-Auftakt für die Caps

In der Abwehr war " Jamie Fraser unsere erste Neuverpflichtung. Er war früher Stürmer und macht viel für die Offensive. Jamie wird ein Schlüsselspieler in Wien sein", lobt Samuelsson den 26-jährigen Kanadier, der aus Laibach kam.

Adrian Veideman wurde in Linz Meister. "Er trifft die richtigen Entscheidungen. Außerdem ist er wichtig für die Jungen." Wie für Peter Schweda zum Beispiel. Der Wiener kam zuletzt selten zum Einsatz, überzeugte aber in der European Trophy. "Wenn er so weitermacht, spielen wir vielleicht mit sieben statt sechs Verteidigern." Der dritte neue Verteidiger, Sven Klimbacher, ist noch verletzt.

Von den neuen Stürmern wollte einer unbedingt nach Wien. "Zdenek Blatny ist kraftvoll wie ein Bär und wird im Powerplay wichtig sein." Josh Soares, zuletzt in Schwedens Topliga, "findet in engen Situationen immer Lösungen". Der 25-jährige Schwede Marcus Olsson kam "um den Kader tiefer zu machen. In Laibach war er einer unserer Besten."

Ein auffälliger Spieler ist der 23-jährige Steirer Michael Schiechl. Samuelsson lobt: "Erstens ist er super trainiert und zweitens universell einsetzbar. Derzeit brauche ich ihn in Unterzahl und als Defensivstürmer." Ähnlich ist die Rolle von Markus Schlacher, der wie Schiechl aus Salzburg kam. "Er ist gut ausgebildet und hat zuletzt Verteidiger gespielt. Wir brauchen ihn als Stürmer." Daniel Woger hat nach einer Gehirnerschütterung erst den zweiten Fitnesstest bestanden. "Mit seiner Schnelligkeit soll er die Rolle eines Powerforwards übernehmen." Tony Romano, der vom Farmteam der NY Islanders kam, trainierte erst zwei Mal mit. "Er hat gezeigt, dass er hohes Tempo in seinen Aktionen hat." Romano wird heute debütieren.