Gruggers Abschied mit Demut

Ingrid Rumpfhuber ist die Erleichterung sichtlich anzumerken. "Ich bin sicher nicht beleidigt, dass der Hans jetzt keine Rennen mehr fährt." Die Vorstellung, dass ihr Freund Hans Grugger sich noch einmal auf eine Abfahrtspiste wagt, nach all dem, was passiert ist, dass er möglicherweise gar auf die Streif zurückkehrt, dieser Gedanke ließ Rumpfhuber keine Ruhe.

"Mit dem Zuschauen hätte ich mich sehr schwergetan", gesteht sie.

Einmal noch Rennfahren – das war das Ziel, das Hans Grugger in den vergangenen 15 Monaten vehement und akribisch verfolgt hatte. Ein Ziel und eine Perspektive, von denen niemand zu träumen gewagt hatte an jenem 20. Jänner 2011, dem Tag, an dem Hans Grugger in der Mausefalle schwer verunglückte.

Schädel-Hirn-Trauma, Blutgefäßverletzungen, Wirbelbrüche, Koma, akute Lebensgefahr.