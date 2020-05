Grugger: "Wie funktioniert Skifahren?"

Vor der Rückkehr auf die Piste wartete auf den Salzburger noch eine brisante Herausforderung. "Ich wollte mir vorher unbedingt den Sturz anschauen", berichtet der 29-Jährige. Am Montag sah Grugger nun also das erste Mal, was ihn überhaupt erst in diese Situation gebracht hatte. Grugger reagierte emotionslos auf die Sturzbilder. "Ich hab' nichts empfunden", gesteht er, "ich hab' zwar gewusst, dass ich das bin, aber ich hab' das nicht so gesehen."



Hans Grugger wird noch bis Freitag in Sölden seine Schwünge ziehen. Um Sicherheit und Vertrauen zu gewinnen, wie er sagt. Und dann? Dann wird er irgendwann in den Weltcup zurück kommen. Aber nicht mehr als Rennläufer. "Wenn die Kollegen ein Maskottchen benötigen, komm' ich gerne."