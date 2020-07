Grazer Sieg bei Vanek-Debüt

Jetzt haben die Fans auch noch einen aus ihren eigenen Stadt. Dass Vanek während des NHL-Gehälterstreits in Graz und nicht in Russland, Deutschland oder der Schweiz spielt, werden die 99ers-Fans nie vergessen. Es war auch noch nie ein Spieler in Graz, der mit 28 Jahren schon 40 Millionen Dollar verdient hat.



Doch Vanek war sein Star-Staus nie anzusehen. Weder bei seiner Pressekonferenz, noch beim Aufwärmen mit seinen Teamkollegen vor der Halle, noch auf dem Eis. Vanek arbeitete defensiv, an den Banden und vor dem Tor. Und schon in der 11. Minute hatte er mit einem Stangenschuss Pech. Im Penaltyschießen vergab er seinen ersten Versuch, beim zweiten traf er nur die Stange. Latendresse traf statt ihm zum 5:4 für Graz.