Grazer Eishockey-Traum mit Vanek

Das Foyer im Firmensitz von Jerich Logistik in Gleisdorf war Donnerstag Nachmittag bis auf den letzten Stehplatz gefüllt. Auf dem Podium nahm Thomas Vanek Platz, Österreichs bester und bekanntester Eishockeyspieler. Der 28-jährige Grazer, der vor 14 Jahren auszog, um die NHL zu erobern, kehrte heim, um während des Tarifstreits in der NHL für die 99ers auf Torjagd zu gehen.



Schüchtern wie ein 14-jähriger Bub stellte sich Thomas Vanek der Öffentlichkeit. "Wer mich kennt, der weiß, dass mir der Rummel überhaupt nicht taugt. Aber was sein muss, das muss sein." Vanek kam zum ersten öffentlichen Termin nach dem ersten Training, das er überraschenderweise gleich nach seiner Ankunft aus Buffalo absolviert hatte. Somit konnte er sich schon einen ersten Eindruck von seinen neuen Kollegen machen. "Ich habe die Liga immer im Internet verfolgt. Das Tempo ist schon recht hoch. Graz ist eine eisläuferisch gute Mannschaft."



Schwierig für Vanek war nur der Abschied von seiner Familie, vor allem von Sohn Blake (5). "Er ist jetzt in einem Alter, in dem er alles mitbekommt. Aber zum Glück können wir skypen." Freitag wird er gegen Zagreb zum ersten Mal in der Erste Bank Liga spielen. Eine Prognose, wie viele Treffer er in den elf Spielen bis zu seinem vorläufigen Vertragsende am 4. November erzielen wird, macht der 245-fache NHL-Torschütze nicht. Es sei ihm auch egal. "Ich will nur das österreichische Eishockey weiterbringen."