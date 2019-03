Graz verlor gegen die Capitals die Nerven und Platz eins

Die Vienna Capitals bleiben in der Platzierungsrunde der erste Bank Eishockeyliga makellos. Die Wiener gewannen das Spitzenspiel in Graz mit 4:3 (0:2, 1:0, 3:1) und setzen sich in der Tabelle um drei Punkte von den Steirern ab. Es war bereits der siebente Sieg der Wiener in Folge und der zweite gegen die Grazer.

Nach dem 8:3 am Sonntag in Wien schien es für die Capitals in Graz ganz anders zu laufen. Die 99ers führten nach 13 Minuten 2:0. Die Wiener saßen zu oft auf der Strafbank. Doch im zweiten Drittel schafften es die Capitals, die Grazer aus dem Konzept zu bringen. Wiens Tessier brüskierte den Grazer Setzinger mit einer harten Attacke. Setzinger flippte aus und drosch auf den Kanadier ein. Der Grazer muste unter die Dusche, die Wiener nutzten das Powerplay zum 1:2 durch Schneider (37.). Auch nach Hamiltons 3:1 (44.) war das Spiel nicht entscheiden. Denn die Caps drehten groß auf. Auch dank der weiteren Grazer Undiszipliniertheiten. Nach DeSousas Traumtor mit einem Solo zum 2:3 (49.) musste der Grazer Yellow-Horn wegen eines Stockstichs vom Eis, Olden glich im Powerplay zum 3:3 aus (51.). Jetzt wollten es die Wiener wissen: DeSousa traf 8o Sekunden später mit seinem 30. Saisontor zum 4:3. Der Kanadier wurde übrigens am Sonntag beim 8:3 von Rögles Sportchef Chris Abbott (schwedischer Erstligist) beobachtet.