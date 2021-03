Gold und Silber für Karl und Prommegger bei der Snowboard-WM

Rekord

Der in Niederösterreich geborene Karl, der in Osttirol lebt, ist mit 35 Jahren der Rockstar unter den besten Brettlern der Welt. Fünf WM-Goldmedaillen hat noch kein anderer Snowboarder gewonnen. Damit hat er den zehn Jahre älteren Jasey-Jay Anderson in der Hall of Fame überholt. Der Kanadier hat zwischen 2001 und 2009 vier Mal WM-Gold gewonnen.

Bei den Olympischen Spielen fehlt Karl, der vor 17 Jahren sein erstes Weltcuprennen gefahren ist, noch Gold in der Sammlung, Silber (2010) und Bronze (2014) hat er schon geholt.