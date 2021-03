Julia Dujmovits holt Bronze bei der Snowoard-Parallel-WM

Österreichs Snowboarder haben bei der Parallel-WM am Montag in Rogla die erhoffte Medaille geholt. Während die ÖSV-Herren leer ausgingen, gab es ein rein-österreichisches Duell um die Bronzemedaille im Riesentorlauf. Und dieses sicherte sich überraschend Julia Dujmovits in ihrem Comeback-Jahr. Sie besiegte die 47-jährige Claudia Riegler im kleinen Finale klar mit 1,05 Sekunden Vorsprung. Für die Burgenländerin war es ihre insgesamt vierte Medaille bei einem Großereignis.

Dujmovits lag im Halbfinale drei Tore vor dem Ziel schon auf Finalkurs, schied dann aber aus. Sie tröstete sich aber mit ihrer dritten WM-Medaille nach zweimal Silber. 2014 hatte sie Olympia-Gold geholt.