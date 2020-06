Görgl sucht das Déjà-vu

Elisabeth Görgl scheint wieder angekommen zu sein. Dort, wo sie sich am wohlsten fühlt: An der Weltspitze. Erst in Val d’Isère hatte sie vor drei Wochen bewiesen, dass sie auch in ihrer 15. Weltcup-Saison noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Auch, wenn Görgl mit 33 Jahren und 304 Tagen bei ihrem Super-G-Erfolg in Frankreich als älteste Weltcup-Siegerin in die Alpin-Geschichte einging. "Es passt", antwortet die siebenfache Weltcup-Siegerin auf die Frage nach ihrer Form und wirkt dabei sehr zufrieden. Mit sich im Reinen. "Ich bin fit, es macht Spaß", stellt sie fest. Mehr Spaß, als noch vor einem Jahr.

Zu Beginn der vergangenen Saison war es der Tochter der ehemaligen Ski-Rennläuferin Traudl Hecher darum gegangen, wieder den Anschluss an die Weltspitze zu schaffen. "Das war mein Ziel nach einer sehr schlechten Saison", sagt sie. Nach zwei Podestplätzen in Val d’Isère ist das endgültig Schnee von gestern und die Zielsetzung längst revidiert.

Die WM-Saison 2014/’15 hat für Elisabeth Görgl einige Veränderungen gebracht. Einen neuen Servicemann zum Beispiel: Gudbrand Smith Eriksen, genannt "Smitty", hat schon Marco Büchel, Aksel Lund Svindal oder Åtle Skardal zu rasanten Talfahrten verholfen.

Und – mit fast 34 Jahren – die Rückkehr in den Kreis der rot-weiß-roten WM-Hoffnungen für Vail und Beaver Creek im Februar. Dass sich die doppelte Bronze-Medaillengewinnerin von Vancouver auf nordamerikanischem Schnee wohlfühlt, ist ohnehin längst bewiesen.