Gelassenheit bei den Capitals

Dreizehn Gegentore, zwei Heimniederlagen in den ersten beiden Heimspielen. Der Saisonstart der Vienna Capitals kann nach dem 3:4 am Freitag gegen Villach als verpatzt bezeichnet werden.



Dennoch sind die Verantwortlichen ruhig. Tormann Reinhard Divis zum Beispiel: "Das ist mir völlig egal. Sorgen würde ich mir nur dann machen, wenn wir schlecht spielen würden. Aber wir bekommen derzeit auch Tore mit sehr viel Pech." Der zehnfache Meister kann die Wichtigkeit der Resultate im September gut einschätzen. "Bei Färjestad waren wir zehn neue Spieler und alle haben uns am Anfang geschimpft. Das Management hat uns gesagt, dass wir uns bis Dezember finden sollen. Am Ende haben wir eine Rekordsiegesserie hingelegt und sind Meister geworden", erinnert sich der Wiener an die Saison 2008/2009.