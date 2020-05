Gegner aus dem eigenen Team

Potters Respekt vor Gagner hat aber andere Gründe: „ Sam ist ist ein talentierter Spieler, klein und schnell. Er ist am Puck stark, kann schießen und ist sehr aggressiv in der Offensive.“



Obwohl Potter gerne wieder in der beste Eishockey-Liga der Welt spielen würde, gefällt es ihm in Wien. „Keinesfalls will ich Wien verlassen, wenn der Lockout weitergeht. Ich will in Form bleiben. Die Capitals sind ein großartiges Team, die Jungs haben viel Spaß, die Trainer sind großartig und die Stadt ist schön. Alles in allem ist es ein wunderbarer Platz, um Eishockey zu spielen, so lange es in der NHL keine Einigung gibt.“ Unglücklich ist er nur, weil es in den Verhandlungen zwischen der Spielergewerkschaft und der NHL keine Annäherung gibt: „Beide Seiten wollen mehr, beide wollen nichts hergeben. Es wird noch einige Zeit dauern.“



Sicher ist derzeit nur, dass Potter vor Weihnachten nach Hause fliegt. Seine Frau erwartet am 26. Dezember ein Baby. Im Jänner würde er gerne wieder nach Wien kommen. „Wenn mich der Trainer braucht und es die Regeln der Liga erlauben.“



KAC holt Cogliano Bereits am Montag bekommt Sam Gagner beim KAC einen neuen Teamkollegen, den der aus Edmonton bestens kennt. Weil Thomas Koch mit einer Rippenverletzung für vier Wochen ausfällt, verpflichtet der KAC den 25-jährigen Kanadier Andrew Cogliano ( Anaheim Ducks), der vier Saisonen mit Gagner für Edmonton stürmte.