Geduldige Capitals siegen, der KAC fällt immer tiefer

"Zum Glück war es ein Auswärtsspiel und wir haben im Bus zwei Stunden darüber sprechen können", sagte Capitals-Coach Tom Pokel über die 1:5-Niederlage am Montag in Linz. Keine 24 Stunden später feierten die Capitals am Dienstag einen 5:2-Erfolg gegen den Villacher SV. "Wir waren auch in Linz die ersten 25 Minuten die bessere Mannschaft, aber in der entscheidenden Phase etwas übermotiviert", sagte Pokel.

Vor 5600 Fans in der Schultz-Halle agierten die Wiener am Dienstag viel entspannter und blieben auch nach den Gegentoren ruhig. Das war gar nicht so leicht, waren doch die Wiener in den ersten beiden Dritteln drückend überlegen und hätten ein halbes Dutzend Tore schießen müssen. Dennoch gelang den Kärntnern zwei Mal der Ausgleich. Ein Doppelschlag von Watkins (47.) und Fischer (49.) führte zur Entscheidung. Villachs Co-Trainer Markus Peintner nahm es gelassen: " Wien spielt defensiv so stark, da kommst du nicht mehr ran." VSV-Kapitän Unterluggauer wurde bei einem Schuss von einem Schläger an der Nase getroffen, blutete stark und musste nach 17 Minuten die Partie beenden.