Für Capitals-Coach Cameron ist die EBEL keine Bier-Liga

Andreas Nödl hatte am Sonntag nach dem 4:2-Erfolg seiner Vienna Capitals gegen Fehervar die Lacher auf seiner Seite. Der Wiener Kapitän traf vor 3700 Zuschauern in Kagran in der 42. Minute zum vorentscheidenden 3:1-Zwischenstand und beschrieb sein Tor: „Ich habe einen super Pass von Vause bekommen. Dann wollte ich einen Trick machen. Aber ich kann keinen. Also habe ich geschossen.“

Sein Team hat nach zwei Spielen fünf der sechs möglichen Punkte erobert. „Das ist sehr in Ordnung. Die Punkte zählen jetzt gleich viel wie im Jänner. Nur dann ist alles noch enger und härter.“

Die Capitals starteten wie schon am Freitag beim 3:2 n.P. in Linz im ersten Drittel sehr dominant und ließen dem Gegner kaum Möglichkeiten. Und nach der Pause kam wieder ein kleiner Rückfall. „Da sind wir wieder schlampig geworden und haben einige Konter zugelassen. Bis jetzt hat es noch gereicht. Aber so wird das nicht immer gut gehen.“