Frida Hansdotter gewinnt in Flachau

"Es war ein hartes Rennen. Ich habe zumindest einen guten zweiten Lauf gehabt", sagte Shiffrin, die zur Halbzeit mit Rang acht so gar nicht zufrieden war. "An manchen Stellen bin ich einfach zu langsam gewesen, während die anderen richtig Gas gegeben haben. Das wollte ich im zweiten Lauf besser machen", sagte die Siegerin der letzten beiden Rennen in Flachau.

Wie viele andere Läuferinnen hatte die 19-jährige US-Dame mit den weichen Bedingungen zu kämpfen. Auch die Niederösterreicherin Kathrin Zettel tat sich schwer, entsprachen doch die Bedingungen nach dem sonnigen Tag in Flachau so gar nicht ihren Vorlieben. "Es waren leider nur wenige Tore kompakt, das sind einfach nicht meine Bedingungen", sagte die 28-Jährige, die in den vergangenen Tagen noch mit Grippe das Bett hatte hüten müssen. "Es war fast schon wieder die ganze Energie da. Aber es ist einfach nicht meine Lieblingsdisziplin, in den Spuren der anderen zu fahren", sagte Zettel, die Achte wurde.

Einen Rang davor reihte sich die beste Österreicherin ein: die Siegerin von Aspen, Nicole Hosp. "Es war heute überhaupt nicht einfach. Im zweiten Lauf habe ich leider nicht den Rhythmus gefunden", sagte die Tirolerin. Michaela Kirchgasser verbesserte sich im zweiten Durchgang noch von Rang 15 auf Rang elf und sagte versöhnlich: "Ich bin ein wenig zu schwungvoll gestartet und hab mir dann gesagt: O.k., jetzt muss ich attackieren."