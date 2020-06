Zurück zu den Eishockey-Wurzeln

Es ist die Erinnerung an die alte Zeit, die zu einem verträumten Blick auf Freiluftspiele im Eishockey verführt. Auf zugefrorenen Teichen abseits von Eishallen und Trainingsalltag holten sich Zigtausende Spieler jene Begeisterung für ihren Sport, die sie für immer in ihren Bann zog. Die meisten Profi-Karrieren begannen im Freien.

Dank eines zur Jahrtausendwende gestarteten Trends fühlen sich Eishockey-Spieler immer öfter an ihre ersten Schritte mit Schlittschuhen, Schläger und Puck erinnert: Spiele in Fußball-, Football- oder Baseball-Stadien sind in allen Eishockey-Nationen in Mode.

Am Samstag um 16.30 Uhr (live auf ServusTV) fällt in der Wörthersee-Arena von Klagenfurt der Puck zum Bully zwischen dem KAC und dem VSV. Es ist nach der Premiere am 9. Jänner 2010 das zweite Eishockey-Spiel im Fußball-Stadion. Damals sorgten 30.500 Fans für den Zuschauerrekord in der Erste Bank Liga. Einer, der auch bestehen bleibt. Denn am Samstag sind auch nicht mehr Zuschauer zugelassen.

Die Entwicklung zu großen Eishockey-Events außerhalb der Eishallen kommt wie vieles aus Nordamerika: In der National Hockey League hat das Winter Classic Tradition. Begonnen mit der Gigantomanie haben aber Studenten: Im Rahmen der US-College-Meisterschaft duellierten sich im Herbst 2001 die Unis Michigan State und Michigan vor der damaligen Rekordkulisse von 74.554 Zuschauern im Spartan Stadium in East Lansing.

Die NHL-Klubs hatten im Gegensatz zu jenen in den europäischen Ligen von Anfang an Hallen. Also sorgte das erste Freiluftspiel auch für viel Aufsehen. Bei –19 Grad froren 57.167 Zuschauer im weitläufigen Football-Stadium von Edmonton bei der Partie der Oilers gegen die Montreal Canadiens.

Seit 2008 veranstaltet die NHL regelmäßig Spiele unter freiem Himmel. 2014 fanden sechs Spiele des Grunddurchgangs im Freien statt, und es wurde auch schon unter Palmen in Los Angeles gespielt. Und die NHL holte sich den Weltrekord an Zuschauern: Detroit und Toronto mussten dafür ins Michigan Stadium von Ann Arbour (Spitzname: "The Big House"). Mit 105.491 Zuschauern übertrumpfte die NHL die Neuauflage des College-Duells im Jahr 2010 (104.173) knapp.