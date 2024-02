Freestyler bricht alten Rekord von Ski-Legende Ingemar Stenmark

Der Kanadier Mikael Kingsbury feierte am Donnerstagin Deer Valley in Utah seinen 87. Weltcupsieg auf der Buckelpiste. Der Olympiasieger von 2018 ist nun alleiniger Rekordhalter bei den Männern, was die meisten Weltcup-Erfolge in olympischen Disziplinen des Ski- und Snowboard-Weltverbandes (FIS) betrifft. Bisher hat sich der 31-Jährige die Bestmarke mit dem schwedischen Alpin-Skifahrer Ingemar Stenmark geteilt.