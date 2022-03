Flachau-Slalom: Strolz vergibt klare Führung, McGrath holt Premierensieg

Märchenwiese statt Bärenberg: Flachau sprang am Mittwochabend als Ausrichter für den im Jänner in Zagreb abgebrochenen Männer-Slalom ein, und die Pongauer zeigten sich einmal mehr von ihrer besten Seite. Die Hermann-Maier-Weltcuppiste löste sich im Gegensatz zu jener am Sljeme auch dieses Mal nicht in ihre Bestandteile auf, und weil heuer mehr Zeit zur Vorbereitung blieb als 2021, als Flachau kurzfristig für die Kollegen in Kitzbühel eingesprungen war, konnten sie nun wirklich beweisen, dass ihr Hang auch ganz anders sein kann als Manuel Fellers Eindruck.