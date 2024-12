Trotz ÖSV-Kritik: FIS fädelt Megadeal ein

Ein vom Ski- und Snowboard-Weltverband FIS forcierter Marketingdeal kann nach langen Verhandlungen in Kraft treten. Wie die Süddeutsche Zeitung und der Blick meldeten, stimmten genug Nationen einer zentralen Vermarktung der internationalen Medienrechte durch die Firma Infront zu - der ÖSV gehört nicht dazu , wie Geschäftsführer Christian Scherer der APA bestätigte. Österreichs Skiverband will seine internationalen Medienrechte weiter selbst vermarkten.

Bis zuletzt machte die FIS den einzelnen Nationalverbänden Zugeständnisse, um sie ins Boot zu holen. Nach dem DSV willigten in dieser Woche auch die Schweiz, die USA und Kanada in den Deal ein, wonach die in der Schweiz ansässige Agentur Infront von der Saison 2026/27 an bis 2034 diese Rechte an den Weltcups der diversen Sportarten vermarkten wird. Offiziell ist der Deal noch nicht.

Nur Österreich lehnt die Zentralvermarktung weiter ab. „Wir hatten auch ein Angebot der FIS, aber wir haben nach kurzer Bedenkzeit dankend abgelehnt. Wir hätten bestehende Verträge brechen müssen, was mit unserer Wertekultur nicht übereinstimmt“, sagte Scherer zur APA. „Selbst wenn uns die FIS schad- und klaglos gehalten hätte, hätten wir abgelehnt.“ Der ÖSV will seinen Rechtevertrag mit der Agentur IMG fortführen. „Wir haben gewisse internationale Verträge schon verlängert und arbeiten nun daran, dass wir gewisse Territorien ausbauen und verlängern.“