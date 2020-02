Feller kritisiert Kritiker Mayer: "Wie tief muss man sinken?"

Das blamable Ergebnis von Österreichs Riesentorläufern am vergangenen Sonntag in Garmisch-Partenkirchen hatte Ex-Skiläufer Christian Mayer zu einem Rundumschlag veranlasst. Besonders Manuel Feller, als 28. noch der beste Österreicher, bekam in der Schweizer Boulevardzeitung Blick sein Fett ab. Der Tiroler reagierte am Freitagabend auf die Aussagen. "Wie tief muss man sinken, den einzigen, der Punkte macht, zu kritisieren?", meinte Feller unter anderem.

"Wenn ich Manuel Feller zuschaue, kommen mir die Tränen, weil er technisch derart schlecht Ski fährt", hatte Mayer gemeint. Die bekannten Rückenprobleme Fellers, die Anfang Dezember in einem Bandscheibenvorfall gemündet hatten, ließ der von 1990 bis 2006 im Weltcup fahrende Mayer gegenüber der Kleinen Zeitung nicht gelten. "Er fährt technisch einfach schlecht Ski. Ich habe das immer schon gesagt, aber heuer ist es besonders augenscheinlich", sagte Mayer und meinte, dass Feller mit Gesundheitsproblemen eben aufs Rennfahren verzichten solle.