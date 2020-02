Nach Garmisch-Debakel: Harsche Kritik an Manuel Feller

Nach dem österreichische Debakel im Herren-Riesentorlauf am vergangenen Sonntag in Garmisch-Partenkirchen gibt es weiterhin Gesprächsstoff. Jetzt sorgt ein ehemaliger ÖSV-Läufer mit seiner harschen Kritik in der Schweizer Boulevardzeitung Blick für Aufregung.

"Wenn ich Manuel Feller zuschaue, kommen mir die Tränen, weil er technisch derart schlecht Ski fährt", erklärt der siebenmalige Weltcup-Sieger und ehemalige ORF-Experte Christian Mayer. Der 27-jährige Tiroler Manuel Feller war in Garmisch als 28. der bestplatzierte Österreicher.