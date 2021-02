Neureuther über Hirscher: "Dann blattelt der wieder alle her"

Sein Langzeitrivale und Freund Felix Neureuther stichelte nun in der Sendung "Sport und Talk" auf ServusTV gegen den achtfachen Gesamtweltcupsieger. "Was ich mich da frage: Wieso hast du das nicht schon früher machen können?", so Neureuther in Richtung Hirscher. Und er ist sich sicher: "Den Fehler wird er nicht noch einmal machen. Vielleicht hätte der Ferdinand (Anm.: Vater Ferdinand Hirscher) auch vorher einmal mit den Skiern runterfahren sollen, dann wäre das nicht passiert."

"Hirscher kann noch Skifahren"

Dass Neureuther und auch Hirscher Spaß verstehen ist bekannt, der Deutsche wird dann aber auch noch ernst: "Ich sage euch jetzt einmal eines: Einem Marcel Hirscher, dem gebe ich zwei Wochen Training in den Stangen und dann blattelt der wieder alle so dermaßen her. Der Bursch kann schon noch Skifahren."