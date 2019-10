Favorit Alexis Pinturault führt im Riesentorlauf von Sölden

Alexis Pinturault wurde im ersten Durchgang des Riesentorlaufs von Sölden seiner Favoritenrolle gerecht. Der Franzose liegt zur Halbzeit zwei Hundertstelsekunden vor seinem Landsmann Mathieu Faivre, auf Rang drei ist der Schweizer Marco Odermatt (+ 0,33).

In Lauerstellung befinden sich zwei Österreicher. Stefan Brennsteiner (7.) und Manuel Feller (8.) trennen nur knapp vier Zehntelsekunden vom Siegespodest. Feller ging gehandicapt in das Heimrennen, nachdem der Tiroler am Samstag im Training schwer gestürzt war. "Das war eine der wildesten Brezn meiner Karriere", sagt der Fieberbrunner.

Enttäuschend verlief der erste Durchgang für den Mitfavoriten Henrik Kristoffersen: Der Norweger schaffte es nur auf Rang zehn.

Der zweite Durchgang findet um 13 Uhr statt.