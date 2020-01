Rollentausch: Wenn Neureuther plötzlich Pariasek Fragen stellt

Eines ist sicher: Würde man die Österreicher nach dem sympathischsten deutschen (Ex-)Sportler fragen, bekäme man mit ziemlicher Sicherheit sehr oft die Antwort " Felix Neureuther" zu hören. Seine Sympathiewerte dürften nun zusätzlich nach oben geschnellt sein.

Der ORF veröffentlichte am Rande des Kitzbühel-Wochenendes auf Facebook ein Video, in dem der deutsche Ex-Ski-Star und ORF-Moderator Rainer Pariasek in etwas ungewohnte Rollen schlüpften. Neureuther war plötzlich derjenige, der die Fragen eines Sportreporters stellte, Pariasek wiederum durfte erklären, was bei seinem Lauf schief gelaufen war. Es entstand ein amüsanter Schlagabtausch.