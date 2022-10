Eva Pinkelnig und Manuel Fettner sind die Meister auf der Großschanze

Eva Pinkelnig scheint für die kommende Weltcupsaison gerüstet zu sein. Die 34-jährige Vorarlbergerin wird Anfang November jedenfalls als Doppelstaatsmeisterin zum Auftakt nach Wisla reisen. Nach ihrem Sieg auf der Normalschanze in Ramsau gewann Pinkelnig am Sonntag auch die österreichischen Meisterschaften auf der Großschanze in Bischofshofen.

Bei den Herren setzte sich ebenfalls ein Routinier durch. Manuel Fettner (37) ließ die jüngere Konkurrenz klar hinter sich. "Es war ein sehr erfolgreicher Sommer für mich. Wichtig ist, dass die Form für den Winter stimmt."