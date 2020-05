European Trophy: Aus für die Caps

Mit einem Lehrspiel ging das europäische Abenteuer für die Vienna Capitals zu Ende. Die Wiener unterlagen im Semifinale vor 2850 Fans dem schwedischen Spitzenteam Luleå mit 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).

Die Capitals hätten die Partie nur gewinnen können, wenn sie eine Chancenauswertung von knapp hundert Prozent gehabt hätten. Denn Luleå war das beste Team, gegen das die Capitals in der Klubgeschichte gespielt haben. Der Tabellendritte der schwedischen Elitserien war in allen Belangen um zumindest eine Klasse stärker. Warum die Partie erst im letzten Drittel entschieden wurde, lag ganz alleine an Capitals-Keeper Matt Zaba, der erneut eine zauberhafte Leistung ablieferte und zum besten Spieler dieser Partie gewählt wurde. Bitter, dass der Schuss beim 0:1 durch Kilström (45.) unhaltbar war. Es hätte zu diesem Zeitpunkt aber auch schon 0:5 stehen können. Beim 0:2 durch Koivisto (58.) ließ sich Verteidiger Veideman austanzen, Zaba rutschte der Puck zwischen den Beinen hindurch über die Linie.

Capitals-Capitän Gratton saß da schon in der Kabine, weil er nach einem bösen Foul ohne Puck eine Spieldauerstrafe kassiert hatte.

Grund zur Enttäuschung gab es bei den Capitals dennoch keinen. Denn mit dem 3:2 gegen Berlin gelang im Viertelfinale eine große Überraschung. Und außerdem durften sich die Wiener über 12.350 Zuschauer in den drei Spielen seit Dienstag freuen. Capitals-Coach Tommy Samuelsson bilanzierte sehr zufrieden: „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, wie sie sich auf diesem Niveau präsentiert hat. Luleå hat auf der gesamten Eisfläche so viel Druck ausgeübt, dass wir aus diesem Spiel nur lernen können. “