Europas Top-Klubs um eigenen Titel

EBEL-Manager Christian Feichtinger, der seit 2010 auch Präsident von Hockey Europe ist, arbeitet in mehreren Arbeitsgruppen an der Realisierung mit: „Bis Juni sollte es auf Schiene sein. Wichtig ist, dass die Klubs und die Ligen selbst ein gutes Projekt auf die Beine stellen wollen.“ Finanzielle Anreize wird es erst geben, wenn das Experiment geglückt ist. „Die Fußballer haben am Anfang auch genug Spucke gehabt“, sagt Feichtinger zuversichtlich. Offen ist noch die Frage, ob Klubs aus der russischen KHL teilnehmen werden. Wenn nicht, soll die Champions Hockey League in acht Vierergruppen und anschließendem Achtelfinale gespielt werden.

Die Folge eines Scheiterns könnte die weitere Ausweitung der russischen KHL in den Westen bedeuten. Bis Bratislava und Prag sind die Russen schon gekommen.