Erwartungen nicht erfüllt: Liensberger-Trainer verlässt den ÖSV

Eigentlich hätte Doppelweltmeisterin Katharina Liensberger unter Livio Magoni den nächsten Schritt nach vorne machen sollen - doch es kam alles anders. In dieser Saison läuft es gar nicht nach Wunsch. Die Konsequenz: Magoni, der Liensberger seit April 2022 betreute, zieht sich aus seiner Trainer-Position zurück. Die Vorarlbergerin wird damit ab sofort wieder voll in die ÖSV-Technik-Mannschaft unter der Leitung von Gruppentrainer Georg Harzl integriert. Rennsportleiter Thomas Trinker bedauert den Abgang des Italieners. „Der Abschied kommt für mich überraschend, ist so aber zu akzeptieren. Schade, denn wir hatten noch viel vor“, so Trinker.