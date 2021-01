Erster Weltcup-Podestplatz für Skeleton-Talent Samuel Maier

Von Janine Flock ist man es ja gewohnt, dass sie regelmäßig auf das Siegespodest fährt. Nicht umsonst führt die Rumerin auch den Skeleton-Weltcup souverän an. Bei den Herren haben österreichische Stockerlplätze freilich Seltenheitswert. Seit 2003 warteten die Österreicher nun schon auf eine Top-3-Platzierung.

Am Freitag endete nun diese lange Durststrecke: Samuel Maier raste beim Weltcup in Igls auf den dritten Platz. Der junge Tiroler, Bruder von Bob-Star Benjamin Maier, stellte auf der Hausbahn eindrucksvoll sein Fahrgefühl unter Beweis. Maier profitierte freilich auch davon, dass die Stars aus Lettland und Deutschland auf einen Start in Innsbruck verzichteten.