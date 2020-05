Erster Saisonsieg für Iraschko

Wenn sie selbst abhebt, da fühlt sich Iraschko gleich viel wohler. Kaum eine Skispringerin, die so viel Fluggefühl besitzt wie die 29-jährige Eisenerzerin, kaum eine andere Adlerin, die seit Jahren so konstant in der Weltspitze landet. Bei der Olympia-Generalprobe auf der Normalschanze in Sotschi stellte Iraschko erneut ihre außergewöhnlichen Flugeigenschaften unter Beweis: Nach dem vierten Platz am Samstag durfte die Weltmeisterin am Sonntag ihren dritten Weltcupsieg feiern. „Ich habe gesehen, dass mir diese Schanze liegt“, sagte Iraschko, „das ist gut zu wissen.“