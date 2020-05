Erster Heimsieg für die Capitals

Der Bann ist gebrochen. Gegen Jesenice holten die Vienna Capitals am Sonntag den ersten Heimsieg in der laufenden Saison. Der 5:4-Erfolg nach Penaltyschießen war allerdings mehr als hart umkämpft.



Im Gegensatz zu den vorangegangenen Spielen mussten die Wiener einem 0:2-Rückstand nachlaufen. Ein furioses Schlussdrittel rettete die Mannschaft von Coach Tommy Samuelsson aber in die Over-Time.



Zuerst traf Ross Lupaschuk mit einem Schlagschuss in Überzahl zum 1:2, wenig später glich Dan Bjornlie die Partie aus. Fast postwendend ging Jesenice wieder in Führung. Zidan verwertete einen Abpraller zum 3:2. Ofner und Nageler brachten dann die Capitals erstmals in Führung. Ein Vorsprung, der aber nicht verwaltet werden konnte. Pusa glich in Überzahl zum 4:4 aus, es ging in die torlose Verlängerung.



Wie bereits am Freitag gegen Zagreb musste ein Penaltyschießen die Entscheidung bringen. Dort traf Capitals-Stürmer Jonathan Ferland als einziger Spieler überhaupt.