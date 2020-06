Enttäuschung bei Salzburgs Cracks

In Salzburg war die Enttäuschung über das frühe Aus riesengroß. Kein Wunder, standen die Bullen doch seit 2006 immer im Finale. "Ich kann es noch gar nicht realisieren, dass es vorbei ist“, sagt Kapitän Trattnig. „Wir haben zu viele Zweikämpfe verloren, waren zu statisch."



Der KAC wird seinen Semifinalgegner am Sonntag kennen. Gewinnt Linz, ist es Zagreb (Heimrecht bei den Kroaten), gewinnen die Capitals, ist es Laibach (Heimrecht KAC). Sollten Zagreb und Laibach ins Finale kommen, wird zwischen den unterlegenen Halbfinalteams KAC und Linz/Caps Österreichs Meister ermittelt (Best of 3).