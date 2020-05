Die Leiden der Weltmeisterin

Wenn die Gegenwart so überhaupt keine rosige Zukunft verspricht, dann hilft oft nur mehr der Schwenk in die Vergangenheit. "Vor Garmisch waren wir damals auch nicht stärker", erinnert also Herbert Mandl, der Cheftrainer der österreichischen Ski-Damen und aus seiner Stimme klingt Zweckoptimismus. Denn die bisherigen Saison-Ergebnisse in Abfahrt und Super-G deuten nicht wirklich auf ein goldenes Déjà-vu bei der Heim-Weltmeisterschaft in Schladming hin. "Vier Goldene macht man auch nicht immer", weiß auch Mandl.

Zwei Jahre nach den glänzenden Garmischer Titelkämpfen, bei denen sich Elisabeth Görgl mit Gold in Abfahrt und Super-G zur Speed Queen gekrönt hatte, kommen die Österreicherinnen in den schnellen Disziplinen schön langsam unter Zugzwang. Drei Top-Ten-Plätze in den bisherigen Saison-Abfahrten geben wenig Anlass zur Hoffnung, das Siegespodest war bis zur Heim-Abfahrt heute in St. Anton (11.45 Uhr/live in ORFeins) überhaupt eine rot-weiß-rote Tabuzone.