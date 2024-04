Eklat nach zwei Sekunden: NHL-Stars liefern sich wilde Schlägerei

Mit einer wilden Schlägerei direkt zu Beginn des Spiels in der nordamerikanischen Profiliga NHL haben die Profis der New York Rangers und New Jersey Devils (4:3) für Aufsehen und zahlreiche Strafen gesorgt. Zwei Sekunden nach dem Anspiel im ersten Drittel prügelten sich mit Ausnahme der beiden Torhüter alle zehn Spieler jeweils in Duellen.