Eklat droht: Vorsätzliche Attacke bei Eiskunstlauf-WM?

Die südkoreanische Eiskunstläuferin Lim Eun-soo hat ihre Konkurrentin Mariah Bell beschuldigt, sie absichtlich verletzt zu haben. Laut südkoreanischem Verband (KSU) soll die 22-jährige US-Amerikanerin die 16-jährige Asiatin im Rahmen der laufenden Weltmeisterschaften in Saitama in Japan in einem Training vor dem Mittwoch-Kurzprogramm vorsätzlich gegen das Bein getreten haben.