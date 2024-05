Eisschnelllauf-Ass Herzog in schweren Verkehrsunfall verwickelt

Für Eisschnellläuferin Vanessa Herzog ist ein schwerer Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag glimpflich verlaufen. Die ehemalige Weltmeisterin wollte beim Training in Tirol mit dem Fahrrad an einem anhaltenden Auto vorbeifahren, als der Beifahrer die Tür öffnete. Herzog überschlug sich nach dem Aufprall mit rund 50 km/h, die 28-Jährige zog sich aber „nur“ Fingerbrüche und Prellungen am gesamten Körper zu.