Eisschnelllauf: Herzog siegt bei Sprint-EM neuerlich über 500 m

Vanessa Herzog hat im Sprint-Vierkampf der Eisschnelllauf-EM in Klobenstein auch das zweite Rennen über 500 Meter gewonnen. Die Tirolerin setzte sich in 37,63 Sekunden 43 Hundertstel vor der Russin Olga Fatkulina durch, blieb dabei zwei Hundertstel über ihrer am Samstag aufgestellten Outdoor-Weltrekordmarke und liegt vor dem abschließenden Rennen über 1.000 Meter in der Gesamtwertung in Führung.