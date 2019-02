Eisschnelllauf: Herzog holt WM-Silber über 1.000 Meter

Die 23-Jährige Herzog ist nicht nur längst in der Weltklasse angekommen, sondern führt diese zumindest über 500 m spätestens seit ihrem am Freitag in Inzell eingefahrenen WM-Gold auch an.

Wegen Herzog pilgern wieder österreichische Fans in Eisschnelllauf-Hallen, wenn auch noch überschaubar. In der " Max Aicher Arena" nur rund 20 Fahrminuten von der österreichischen Grenze waren u.a. Mutter und Bruder der Tirolerin unter den Daumendrückern vor Ort. Rund 20 Jahre ist es her, dass Österreich zuletzt eine fixe Größe im Rink hatte, Emese Hunyady hat ihre letzte WM-Medaille vor knapp 19 Jahren ebenfalls bei Einzelstrecken-Titelkämpfen geholt.