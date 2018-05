Tschechisch-Maturant Peter Schneider gegen Tschechien

Die Karriere des Peter Schneider hatte im letzten halben Jahr einen unglaublich steilen Anstieg. Derzeit ist der Eishockey-Stürmer der einzige Niederösterreicher im Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in Kopenhagen. Nciht nur wegen seines Traumtors beim 2:4 gegen die Slowakei zählte er zu den positiven Überraschungen im Team der Österreicher.

Vor einem Jahr war der Name Peter Schneider nur Eishockey-Insidern bekannt. Da spielte er bei Kalamazoo in der East Coast Hockey League, die dritten Leistungsklasse in Nordamerika. Der Sprung in die American Hockey League blieb ihm versagt.

Also nahm er Anfang November das Angebot der Vienna Capitals an und schlug in der EBEL mit 36 Scorerpunkten in 49 Partien voll ein. Zur Belohnung kam die Einberufung von Teamchef Roger Bader. Der laufstarke und schussgewaltige Schneider überzeugte den Schweizer gleich bei einem ersten Auftritt.