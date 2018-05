Österreichs Eishockey vor der Weichenstellung

Welchen Anteil hatte Teamchef Roger Bader?

Der Schweizer war akribisch auf alle Eventualitäten vorbereitet, obwohl es seine erste A-WM als Headcoach war. Bader ist aber nicht nur als Coach wertvoll: Er treibt die Entscheidungsträger in der Eishockey-Szene vor sich her. Bader weiß aus seiner Erfahrung in der Schweiz und aus Vergleichen mit anderen Ländern, wie Österreich das angestrebte Ziel, bis 2024 eine Top-12-Nation zu werden, erreichen kann. Jetzt gilt es, viel Geld zu organisieren, damit Bader die vielen Projekte auf seiner Liste verwirklichen kann.

Welchen Anteil hat die Erste Bank Liga am Klassenerhalt?

Österreich ist trotz und nicht wegen der EBEL bei der A-WM. Zwar haben einige Vereine die Bemühungen in der Nachwuchsarbeit verstärkt, in den Teams sind aber so viele Legionäre (101 bei acht Klubs), dass die ausländischen Coaches in den heiklen Spielsituationen ohne Youngsters auskommen können. In Top-Ligen wie in Schweden werden regelmäßig Teenager in die Teams eingebaut. In Österreich sei das Niveau zu hoch dafür, heißt es. Und das wird nicht ironisch gemeint. Die international belächelte Punkteregel für die Kaderzusammenstellung hat bei den acht Klubs dazu geführt, dass bei den 24- bis 27-Jährigen Österreich nicht einmal mehr eine komplette Mannschaft mehr stellen könnte. Also ausgerechnet bei jenen Spielern im besten Eishockey-Alter. Auch die Ausfallrate von 50 Prozent bei den 14- bis 20-Jährigen ist für ein kleines Land viel zu hoch.

Welche Maßnahmen müssen gesetzt werden?

Jetzt ist die Stunde null und wird entschieden, ob Österreich dauerhaft zu einer A-Nation werden kann. Das ist auch Inhalt der Verhandlungen für den neuen Kooperationsvertrag zwischen Verband und Liga. Die Spieler brauchen hohes Tempo, viel Eiszeit in allen wichtigen Rollen und als Partner Legionäre, von denen sie lernen können. Aber auch Schiedsrichter, die so streng wie bei der WM pfeifen.

Bleibt alles wie gehabt, dann ist der nächste Abstieg nur eine Frage der Zeit.