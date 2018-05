NHL-Stürmer Michael Raffl: "Wir müssen gewinnen, egal wie"

Raffl spielt seit 2013 in der NHL und ist jetzt ein Vorbild für viele Österreicher. "Es macht mich schon sehr stolz, wo ich jetzt bin. Ich habe mir das 2013 nicht erträumt. Ich hatte in der zweiten schwedischen Liga eine gute Saison, als das Angebot von Philadelphia gekommen ist. Da habe mir gedacht, ich probiere das mal ein Jahr, damit ich mir nichts vorwerfen kann. Dass es so aufgegangen ist, ist doppelt schön." In den fünf Jahren hat sich Raffl enorm entwickeln können. "Du hast jeden Tag die Chance, mit den besten Spielern der Welt zu trainieren. Das macht dich besser. Auch wenn meine Scorer-Punkte nicht immer gut waren, habe ich jedes Jahr etwas verbessern können. Solange das der Fall ist, kann man da drüben schon spielen." In der abgelaufenen NHL-Saison kam Raffl auf 13 Tore und 9 Assists. "Sie wollen, dass ich mehr punkte. Aber sie waren zufrieden, dass sie mich in allen möglichen Rollen einsetzen können. Ich habe ja alles außer Backup-Tormann gespielt."

Eine Herausforderung für den Villacher war die Geburt seiner Tochter Elina vor drei Monaten. "Meine Frau war unglaublich. Sie muss so viel machen, weil ich so oft unterwegs war und unsere Eltern alle berufstätig sind. Ich habe einmal in der Nacht aufgepasst. Irgendwann habe ich selbst fast schon geplärrt", sagte er über die schlaflosen Stunden eines Jungvaters. Und wieder setzt Raffl seinen schelmischen Grinser auf.