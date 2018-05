Eishockey-WM: Österreich unterliegt Schweden 0:7

Schon vor dem Spiel waren die Österreicher in Unterzahl. Vereinzelt mischten sich die Schumnigs zwischen die Lidströms in der Fanzone vor der Royal-Arena im Süden von Kopenhagen, die ihren Namen ausgerechnet von einer Brauerei gesponsert bekam. Mithalten konnte Österreich vor dem Spiel nur akustisch, wenn „Life is Life“ oder „Hey Baby“ intoniert wurde und die Tausenden Fans gemeinsam mitsangen. Getrennte Bereiche für die Fans gibt es beim Eishockey traditionell nicht. Sie wären auch völlig sinnlos. Völkerverbindender als das gemeinsame Bier und das Fachsimpeln vor einem Spiel kann kaum etwas sein.

Das Trennende zwischen Schweden und Österreich sollte dann ab 20.15 Uhr stattfinden. Denn auf dem Eis sind die beiden Nationen Welten voneinander entfernt. Schweden ist regierender Weltmeister, Österreich Aufsteiger und nur noch die Nummer 17 der Welt.