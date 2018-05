Eishockey-WM: Österreich unterliegt auch Frankreich

Anstatt einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen, steht Österreich ganz nah am Abgrund vor dem Abstieg. Nach dem 2:5 gegen Frankreich muss das Nationalteam am Samstag (16.15 Uhr, ORF Sport +) gegen Weißrussland gewinnen, um überhaupt noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben.

Die Franzosen zeigten in diesem ersten Schlüsselspiel, warum sie heuer zum elften Mal in Folge bei den 16 besten Eishockey-Nationen der Welt bleiben. Die Partie hätte für Österreich nicht besser beginnen können. Mit dem ersten Schuss traf Hundertpfund ins Kreuzeck des französischen Tores (4.). Als wenig später Spannring Chakiachvili mit einem Check aus dem Spiel nahm, schien Österreich auch bei der Härte voran zu sein.