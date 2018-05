Eishockey-WM: Die Folgen des Klassenerhalts

Verbandspräsident Gernot Mittendorfer hofft, in Gesprächen mit den Verantwortlichen der EBEL die Strukturen zu verbessern. „Wir werden Ziele definieren. Ich will, dass die Liga jünger wird und dass es Legionäre gibt, die den Österreichern weiterhelfen.“ Das von Experten geforderte Limit an Legionären (derzeit 100 bei acht Klubs) werde nicht kommen. Teamchef Bader wünscht sich: „Wir brauchen mehr Spieler, die in guten Ligen spielen. Jeder Teamtorhüter soll in seinem Klub die Nummer eins sein. Und jeder Spieler, egal in welcher Liga, soll viel und in den wichtigen Situationen spielen.“

Genau das ist wegen der 100 Legionäre in Österreich derzeit aber nicht der Fall.