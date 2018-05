2:4 gegen die Slowakei - Österreich bleibt bei einem Punkt

Nach drei Spielen dieser WM in Dänemark bleibt Österreich bei einem Punkt. Am Montag verlor ser Aufsteiger vor 6094 Fans in Kopenhagen gegen die Slowakei 2:4.

Erstes Drittel

Über fehlendes Glück durfte sich Österreich im ersten Drittel nicht beschweren. Beim 1:0 durch Lebler nach nur 93 Sekunden fälschte Sekera ( Edmonton Oilers) den Puck mit dem Schläger auf sein Bein ab, von wo er unhaltbar für Goalie Rybar abgelenkt wurde. Ein klassischer Auftakt nach Maß. Doch die Freude der Österreicher dauerte nicht lange an. Nach einem missglückten Konter der Angriffsformnation Haudum-Komarek-Zwerger liefen die Slowaken einen Zwei-gegen-eins-Konter, Hascak schloss mit einem Schuss über die Fanghand von Österreichs Goalie Starkbaum ab (5.). das gab den Slowaken Sicherheit. Die Österreicher kamen zu weniger Möglichkeiten als im Spiel gegen die Schweiz. Die beste hatte noch Schneider, der alleine abziehen konnte, doch dem slowakischen Keeper in den Bauch schoss (11.).