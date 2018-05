2:3 n.V.: Österreich punktet zum WM-Auftakt gegen die Schweiz

Mit einem Punktgewinn gegen den Vize-Weltmeister 2013 und ständigen Viertelfinalkandidaten Schweiz startete Aufsteiger Österreich in die Eishockey-WM in Dänemark. Das Team von Roger Bader holte mit einer kämpferisch herausragenden Leistung und einem sensationell haltenden Tormann Bernhard Starkbaum ein 0:2 auf und verlor erst in der Verlängerung mit 2:3.

Das erste Drittel

Die Österreicher begannen genau so, wie sie es vermeiden wollten: Mit einem dummen Foul im Angriffsdrittel. Die Referees aus Russland und Schweden schickten Rauchenwald schon in der 2. Minute wegen eines Hakens auf die Strafbank. In den folgenden zwei Minuten fand das Team von Roger Bader mit guter Aggressivität ins Spiel und ließ keine großen Chancen der Schweizer zu.

Die hochtalentierten Spieler rund um Minnesota-Star Nino Niederreiter merkten allmählich, dass sie sich gegen den Aufsteiger ein wenig steigern mussten. Denn kämpferisch ließen die Österreicher alles auf dem Eis, was sie zu bieten hatten. Und so kamen sie auch zu ein paar wenigen Chancen. Hofer, Viveiros und Schumnig vergaben. Gegen Drittel-Ende wurde die Schweiz stärker. Vermin scheiterte erst zwei Mal an Goalie Starkbaum (18.), wenige Augenblicke später vertändelte Verteidiger Ulmer den Puck an der Bande, Komarek rutschte weg und Niederreiter übernahm direkt zum 1:0 (19.).