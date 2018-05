0:7 - Russland erteilt Österreich eine Lehrstunde

Drittes Drittel

6:0 nach zwei Drittel - der Schlussabschnitt war logischerweise von Langeweile geprägt. Als Mikejew nach einem 30 Meter-Sprint zum 7:0 traf (54.), tanzten die österreichischen Fans längst ihre Polonäse auf der Tribüne.

Ausblick

Am Sonntag Abend landet Philadelphia-Stürmer Michael Raffl in Kopenhagen. Der Villacher wird am Montag mit dem Team trainieren und am Dienstag gegen die Slowakei erstmals spielen. Steven Strong, der vom Schweizer Andrighetto schwer verletzt wurde, wird noch Sonntag nach Klagenfurt zurückkehren. Der Verteidiger erlitt bei einem Kniecheck einen Seitenbandriss. Der Verdacht auf einen Kreuzbandriss besteht auch. Gegen die Russen fiel auch Lukas Haudum aus, der im Schweiz-Spiel einen Schuss geblockt hatte und am Sonntag mit seinem geschwollenen Fuß nicht in den Schlittschuh kam.