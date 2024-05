Schweiz nimmt Revanche an Deutschland und steht im WM-Halbfinale

Kanada und die Schweiz sind am Donnerstagabend als erste Teams ins Halbfinale der Eishockey-WM in Tschechien eingezogen. Die Nordamerikaner besiegten in Prag die Slowakei mit 6:3 und sicherten sich damit einen Platz in der Vorschlussrunde am Samstag. Die Eidgenossen kämpften in Ostrava Vizeweltmeister Deutschland mit 3:1 nieder.

Die Kanadier wurden ihrer Favoritenrolle gegen die Slowaken gerecht. Der Titelverteidiger sorgte zu Beginn des Schlussdrittels mit einem Doppelschlag binnen 20 Sekunden für eine 5:1-Führung und damit die Vorentscheidung. Die Slowakei kam allerdings noch einmal durch zwei Treffer heran, Nick Paul machte jedoch mit einem Treffer ins leer stehende Tor 50 Sekunden vor der Schlusssirene alles klar.