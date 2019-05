Eishockey-WM: Österreich steigt nach Penaltyschießen ab

Dramatischer Beginn

Das Spiel hätte nicht dramatischer verlaufen können. Im Tor der Österreicher stand wieder David Kickert, dessen Zerrung ausgeheilt war. Der 25-Jährige hatte eine schwierige Aufgabe. Denn zum ersten Mal bei dieser WM spielte sich der Großteil des Spiels in der anderen Hälfte ab. Und die Partie gegen die sehr defensiven Italiener begann genau so, wie man es unbedingt vermeiden wollte. Zwerger hatte zwar mit einem Schuss die Stange gestreift, aber die Italiener gingen 1:0 in Führung. Bardaro von Zweitligist Asiago schlug versehentlich über den Puck und täuschte damit alle, beim zweiten Versuch traf er ins Tor (10.).

Ein Schock. Die Hoppalas in der Defensive zogen sich wie ein rotweißroter Faden durch diese WM. In Bratislava sorgte aber auch das Publikum dafür, dass die Emotion im Spiel der Österreicher schnell wieder positiv wurde. Denn von den 9.085 Zuschauern in der Ondrej-Nepela-Arena war mehr als ein Drittel aus Österreich.