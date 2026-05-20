Österreicher dem 0:9 gegen die Schweiz: „Wir waren die Schlachtplatte“

Mit „Not Afraid“ von Eminem wärmten sich die Österreicher vor dem Spiel gegen die Schweiz auf. Nach dem ersten Bully kam schnell die kalte Dusche. Das 0:9 gegen die Schweiz war zwar die erwartete erste Niederlage im vierten Spiel Österreichs bei dieser WM, aber die Höhe und der riesige Klassenunterschied sorgten doch für Staunen.

Teamchef Roger Bader sagt gefasst: „Wir Österreicher waren die erwartete Schlachtplatte. Die Schweizer sind brutal stark besetzt und wir waren nach vier Spielen in fünf Tagen schon ein wenig müde. Das sind meine Spieler nicht gewohnt.“ Bader schonte mit Zwerger, Rohrer und Tolvanen auch drei Top-Spieler in seinem Team. „Ich sehe das große Bild. Nämlich, dass wir den vierten Sieg holen bei diesem Turnier. Das wäre gegen die Schweiz nicht ganz realistisch gewesen.“

Die Marschroute ist also klar: Am Samstag (20.20 Uhr) gegen Deutschland soll Österreichs bestes und ausgeruhtes Team auf dem Eis stehen. Der Showdown um das Viertelfinale wird sogar auf ORF 1 live im Hauptabendprogramm übertragen. Mit einem Punktegewinn würde Österreich dieses Ziel wie 2025 erreichen. Bader hätte gegen seine Landsleute natürlich gerne weniger hoch verloren, er sagt aber auch: „Bitter wäre eine Niederlage gegen Ungarn oder Großbritannien gewesen. Die Schweiz war einfach nicht unser Gegner.“